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3'lü zirvede Yavaş'tan İmamoğlu'na sitem dolu sözler: Size yakınlarmış, durdurmalısınız

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmama kararı alan ABB Mansur Yavaş'ın başkentteki zirvede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sitem ettiği ortaya çıktı. Kulis bilgisine göre; Yavaş, İmamoğlu'na belgeler gösterip "Benim aleyhimde yazıp çizen, size yakın bu ekibi durdurmanız gerekir" dediği öne sürüldü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 3'lü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ön seçime katılmayacağını bildirmesinin yankıları sürerken görüşmeye ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

"BUNLARI DURDURMANIZ GEREKİYOR"

Gazeteci Saygı Öztürk'ün Sözcü'deki köşesinde yer verdiği bilgiye göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na "İşte, size yakın olduğunu öğrendiğim bazı kişiler benim aleyhimde yazıp-çiziyorlar. Bu troll ekibini durdurmanız gerekir. İşte bunların bazılarının isimleri ve benim için yazdıkları. Bunları durdurmanız gerekir" şeklinde bir çağrı yaptığı konuşuluyor.

3'lü görüşmede Yavaş'tan İmamoğlu'na sitem dolu sözler: Size yakınlarmış, durdurmalısınız

İMAMOĞLU "ALAKAM YOK" DEDİ

Buna karşılık İmamoğlu da böyle bir durumdan bilgisinin olmadığını ifade etti. Yavaş'ın uzattığı listeyi alan İmamoğlu "İnceleteceğini, bazı isimleri bildiğini, ancak onların ne yaptığı konusunda kendisinin bilgiye sahip olmadığını" ifade etti.

3'lü görüşmede Yavaş'tan İmamoğlu'na sitem dolu sözler: Size yakınlarmış, durdurmalısınız

BİR SİTEM DE ÖZGÜR ÖZEL'E

Genel Başkan Özgür Özel'e de basın açıklamaları konusundaki şikayetini dile getiren Yavaş'ın "Bir açıklama yapılacağı zaman bana da önceden bilgi verilmesini rica ediyorum. Bilgim dışında bir açıklama olduğunda bunu basından öğreniyorum. Boşa düşüyorum. Bu da hoş olmuyor. Açıklama yapınca sanki parti yönetimine karşıymışım gibi anlamlar çıkarılıyor. Seçmenin hayal kırıklığına uğratılmaması noktasında çok hassas bir süreç yürütülmeli" dediği konuşuluyor.

3'lü zirvede Yavaş'tan İmamoğlu'na sitem dolu sözler: Size yakınlarmış, durdurmalısınız
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıdehide:

Daha birbirinizden haberiniz yok varsa yoksa konser heykel. Belediyeleriniz ne iş yaptı da sizi başkan seçelim. Daha kırk fırın ekmek yemeniz lazım. Karşınızda Dünya Lideri var

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Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

CHP kendi ikbali için yüzde 8 lik DEM oyunu altın gibi görüyor ama doğuştan milliyetçi yüzde doksanın oyunu unuttuğu için iktidar da olamıyor ! sen Ekremi aday yaparsan, aç gezeceğimi bilsem yine de Tayyip ERDOĞAN’a verecem..Mansur YAVAŞ varken İmamoğlu’nun esamesi bile okunmaz

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Haber YorumlarıSübhanallah:

Yavaşın açıklamaları çok mantıklı.Biz yaptık oldu mantığı iş görmeyebilir CHP bu meseleyi daha geniş perspektiften ele almalı ve konuya O şekilde yaklaşım sergilemeli yoksa kaybeder

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