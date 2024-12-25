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28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var

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ORC Araştırma tarafından 28 ilde yapılan son seçim anketinde yüzde 30.8 ile AK Parti birinci parti olurken, yüzde 28.7 ile CHP ikinci sırada yer aldı. DEM Parti'nin yüzde 7'lere kadar gerilediği araştırmada Yeniden Refah Partisi ise yüzde 5.3 ile beşinci parti oldu.

Erken seçim tartışmaları devam ederken araştırma şirketleri de yaptıkları anketlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma 28 ilde yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

MHP, OY ORANINI KORUYOR

3 bin 920 kişi ile yapılan araştırmaya göre; yüzde 30.8 ile AK Parti birinci parti olurken, CHP ise yüzde 28.7 ile ikinci sırada yer aldı. Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası oy kaybedeceği düşünülen MHP'nin yüzde 9.1 ile üçüncü sırada kendine yer bulduğu araştırmada, kan kaybettiği gözlenen DEM Parti ise yüzde 7.4'lük kesimin desteğini alabildi. Ankette; Yeniden Refah Partisi 5.3, İYİ Parti 4.9, Zafer Partisi 4.1, Büyük Birlik Partisi ise 1.7 oy aldı.

28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var

İşte ORC'nin anketinden çıkan sonuç;

  • AK PARTİ: %30,8
  • CHP: %28,7
  • MHP: %9,1
  • DEM: %7,4
  • YRP: %5,3
  • İYİ: %4,9
  • ZAFER: %4,1
  • BBP: %1,7
  • TİP: %1,6
  • DEVA: %1,4
  • GELECEK: %1,3
  • YMP: %1,1
  • A PARTİ: %0,9
  • SP: %0,7
28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHALİS ER:

çok güldüm yaaaaaaa yüzde 28.7 CHP mi yok pabucumun ipliği

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Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıSMMM:

AKP GENEL MERKEZİNDE Mİ YAPILDI ANKET :)

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
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