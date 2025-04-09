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28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu

28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
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ORC Araştırma'nın 28 ilde yaptığı ankete göre, gençlerin en çok desteklediği parti yüzde 27,5 ile CHP oldu. AK Parti yüzde 20,6 ile ikinci sırada yer aldı. Onu yüzde 11 ile Zafer Partisi, yüzde 8,5 ile DEM Parti ve yüzde 6,5 ile MHP izledi.

ORC Araştırma Şirketi, 28 ilde genç seçmenlerle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette 17-29 yaş arası katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu

BİRİNCİ SIRADA CHP VAR

Anket sonuçlarına göre gençlerin en çok desteklediği parti yüzde 27,5 ile CHP oldu. CHP'yi yüzde 20,6 ile AK Parti, yüzde 11 ile Zafer Partisi takip etti. DEM Parti yüzde 8,5, MHP ise yüzde 6,5 oranında oy aldı. Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 5,5 olurken, İYİ Parti yüzde 4,2 ile dikkat çekti.

Anketten çıkan sonuçlar şu şekilde;

  • CHP: %27,5
  • AK Parti: %20,6
  • Zafer Partisi: %11,0
  • DEM Parti: %8,5
  • MHP: %6,5
  • Yeniden Refah Partisi: %5,5
  • A Parti: %4,9
  • İYİ Parti: %4,2
  • TİP: %3,6
  • BBP: %2,5
  • YMP: %2,1
  • Diğer: %3,1
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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıJohn reese:

Gençler işini biliyor aferin. Olay hepsinin aynı partiye vermemesi .

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

Gençler oyunuzu engüçlü partiye verinki akp gitsin. Sonra kime verirseniz verin akp den daha kötüsü gelmez bir daha

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Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Chp kongresindem yapilan anketi mi bize yutturacaklar. ne utanmaz bunlar. choden istifa edenler akp yemi oy verecekmis. guldurmeyin. kendi aranizda kendi oynunuzu oynayin ister kavga edin ister biribirinizi yeyin .bize ne?

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Haber Yorumlarıaykut333:

gençlerle her şey çok güzel olacak işallah

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Oğlum iyi araştır gittiğin yol aldığın arkadaşa dikkat et... futbol kulübü değil taraf olduğun çocuğunun geleceği... tecrübeleri dinle ve öyle karar ver..

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Musallat seçim kaybederse bu ülkenin başına illegal örgütler aracılığıyla iş açar intikam alır !

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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

Bu ülkede sadece gençler yaşamıyor zaten bu gençlikten zerre ümit umut yok hepsi yabancı özentisi lphone meraklısı bedava para avcısı ana baba eline bakan nesil yani ziyan kuşağı Allah Yardımcımız olsun inşallah

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Haber YorumlarıGam sız:

Çapsız CHP nin geçmişini araştır aslanı aşan keseni kesen o çok o övündügunuz denizide yaşını büyütüp astılar hem sağ hem sol kesimden gençler ne bilsin

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Haber YorumlarıZeki Celik:

Alkolist cehepe,li troller yine ortaya çıktı

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Haber YorumlarıZeki Celik:

Burada alkolist cehepe, ler kendi isimleri yazma bile cesaretleri yok

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