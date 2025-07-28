26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

ORC Araştırma Şirketi, 24-26 Temmuz 2025 tarihleri arasında 26 ilde 3 bin 160 katılımcıyla gerçekleştirdiği siyasi parti tercih anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket verilerine göre, AK Parti ve CHP arasındaki fark yüzde 0,5'e kadar geriledi.

AK PARTİ YÜZDE 30,7 İLE BİRİNCİ

Sonuçlara göre AK Parti yüzde 30,7 oy oranıyla birinci parti konumunu koruyor. CHP ise yüzde 30,2 oy oranıyla AK Parti'nin hemen arkasında yer aldı. Aradaki farkın 0,5 puana düşmesi, seçim öncesi dengelerin hızla değişebileceğine işaret ediyor.

MHP ÜÇÜNCÜ, DEM PARTİ YAKIN TAKİPTE

MHP yüzde 8,0 oy oranıyla üçüncü sırada bulunurken, DEM Parti yüzde 7,2 oy oranıyla MHP'yi yakından takip ediyor. İYİ Parti yüzde 6,1, Zafer Partisi ise yüzde 4,0 oy aldı.

DİĞER PARTİLERDE SON DURUM;

Yeniden Refah Partisi (YRP): %3,2

Saadet Partisi: %2,3

Yenilik ve Milli Parti: %2,1

Türkiye Değişim Partisi: %2,0

Anavatan Partisi: %1,8

Diğer Partiler: %2,4

ANKETİN KATILIM VE YÖNTEMİ

Araştırma, 24-26 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin 26 ilinde, toplam 3 bin 160 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirildi. Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

İşte yapılan anketin grafiği;