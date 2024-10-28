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26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi

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Erken seçim tartışmaları devam ederken 26 ilde yapılan son seçim anketinde AK Parti yüzde 35.5 ile birinci parti olurken, ikinci sırada yüzde 31.7 ile CHP yer aldı. Ankette en büyük sürprizi ise bugün partisinin ismini ve tüzüğünü açıklaması beklenen Yavuz Ağıralioğlu yaptı.

Muhalefet cephesinin erken seçim ısrarı sürerken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Asal Araştırma, 26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

AK PARTİ VE CHP KAFA KAFAYA

20 - 24 Ekim tarihleri arasında yapılan ankette AK Parti yüzde 32.5 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 31.7 ile ikinci sırada yer aldı. MHP'nin yüzde 9'luk kesimin desteğini aldığı araştırmada DEM Parti yüzde 8.6'da kaldı.

26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi

ANKETE AĞIRALİOĞLU DAMGA VURDU

Bugün partisinin ismini ve tüzüğünü açıklaması beklenen Yavuz Ağıralioğlu ise ankete damga vuran isim oldu. Ankete göre; olası bir seçimde Ağıralioğlu'nu destekleyeceğini ifade edenlerin oranı yüzde 1.5 oldu.

İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç;

  • AK Parti: %32.5
  • CHP: %31.7
  • MHP: %9.0
  • DEM Parti: %8.6
  • İYİ Parti: %4.7
  • Zafer Partisi: %4.3
  • Yeniden Refah Partisi: %3.5
  • Yavuz Ağıralioğlu: %1.5
  • Türkiye İşçi Partisi: %1.3
  • Diğer: %2.9
26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Yavuz Ağıralioğlu AK Parti Politika Güncel

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Yorumlar (43)

Sebahattin Yakar:

akpnin parayla yaptırdığı ankrtt 2028 gidiciler

235
70
yanıtYanıtla
dehide:

Öyle ya da böyle Reis varken kimsenin tecrübesi ve ileri görüşlülüğü ona yaklaşamaz

66
211
yanıtYanıtla
Baki Güven:

Bu anketler nerde yapılıyor acaba halka sorulduğundan şüpheliyim!

229
25
yanıtYanıtla
Taner Alioğlu:

Yavuz başkan adamdır ülkenin böyle yiğitlere ihtiyacı var

110
75
yanıtYanıtla
Damla Sengul:

yav he he

129
16
yanıtYanıtla
Alparslan Aydoğan:

Hangi iller onu da yazın

121
8
yanıtYanıtla
Name:

parti kursun benimde oyum kendisine

46
49
yanıtYanıtla
Seko Seko:

Oyumu yavuz başkana vericem sırf dogruluk için vekillikten ve partiden istifa etmişti kendi düşüncesini savunacagı bir parti kurarak oyumuzu alscak

43
42
yanıtYanıtla
Perwer:

Bari bir hafta sonra bu haberi yapsaydınız, azıcık da olsa inandırıcı olurdu. Haberimize inanan aptal okuyucular var mı acaba? Tamamen Uydurma masa başı hareketler bunlar

48
14
yanıtYanıtla
iskender aybaroglu:

Çizğisi değişmeyen güzel bir arkadaş

33
21
yanıtYanıtla
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