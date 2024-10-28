26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi

Muhalefet cephesinin erken seçim ısrarı sürerken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Asal Araştırma, 26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

AK PARTİ VE CHP KAFA KAFAYA

20 - 24 Ekim tarihleri arasında yapılan ankette AK Parti yüzde 32.5 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 31.7 ile ikinci sırada yer aldı. MHP'nin yüzde 9'luk kesimin desteğini aldığı araştırmada DEM Parti yüzde 8.6'da kaldı.

ANKETE AĞIRALİOĞLU DAMGA VURDU

Bugün partisinin ismini ve tüzüğünü açıklaması beklenen Yavuz Ağıralioğlu ise ankete damga vuran isim oldu. Ankete göre; olası bir seçimde Ağıralioğlu'nu destekleyeceğini ifade edenlerin oranı yüzde 1.5 oldu.

İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç;