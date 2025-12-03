26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

ORC Araştırma, Aralık 2025 Türkiye Geneli Siyasi Parti Oy Tercihleri anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 28 Kasım–1 Aralık 2025 tarihleri arasında 26 ilde, toplam 2 bin 560 katılımcı ile yapılan çalışmada seçmenlere, siyasi parti isimleri tek tek okunarak "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ VE CHP ARASINDA BAŞA BAŞ TABLO

Anket sonuçlarına göre ilk iki sırada yer alan AK Parti ve CHP arasındaki fark oldukça az.

AK Parti: %33,2

CHP: %31,9

Bu oranlar, iki parti arasında sıkı bir rekabetin sürdüğünü gösteriyor.

DİĞER PARTİLERDE SON DURUM

Ana muhalefet dışındaki diğer partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı:

Dem Parti : %7,9

: %7,9 MHP: %6,8

İyi Parti : %6,5

: %6,5 Zafer Partisi: %3,4

Yeniden Refah Partisi: %2,8

Yerli ve Milli Parti: %2,1

Türkiye İşçi Partisi (TİP): %1,8

Diğer: %3,6

SEÇMEN DAVRANIŞI AÇISINDAN DİKKAT ÇEKEN NOKTALAR

Dem Parti , üçüncü sırada yer alarak güçlü bir tabanını koruyor.

, üçüncü sırada yer alarak güçlü bir tabanını koruyor. MHP ve İYİ Parti'nin oy oranları birbirine oldukça yakın.

Zafer Partisi ile Yeniden Refah Partisi'nin tek haneli ancak kayda değer oranlara sahip olduğu görülüyor.

TİP ve yeni oluşumlar olan partilerin düşük seviyelerde seyretse de toplam "diğer" seçmen oranıyla birlikte belirli bir seçmen hareketliliği dikkat çekiyor.

İşte yapılan anketin grafiği;