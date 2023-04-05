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26 ilde yapılan son seçim anketi! Sonuca en çok Akşener üzülecek

Politika Haberleri

14 Mayıs seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları çalışmaların sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 25 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında 26 ilde yapılan araştırmada AK Parti'nin oy oranı yüzde 38.8, CHP'nin oy oranı ise yüzde 23.2 olarak belirlendi. HDP'nin 10.3'lük kesimin desteğini aldığı araştırmada İYİ Parti'nin oy oranı 8.9, MHP'nin ise 7.4 oldu.

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Partiler milletvekili listelerini belirlemek için yoğun bir mesai harcarken anket şirketleri de sahanın nabzını tutmak için yaptığı araştırmaların sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.

AK PARTİ'DEKİ YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak Asal Araştırma 25 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında 26 ilde yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını yayınladı. Anket çalışması sırasında vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 38.8'i tercihini AK Parti'den yana kullanacağını ifade etti. Ana muhalefet partisi CHP'nin yüzde 23.2'lik kesimin desteğini aldığı araştırmadaHDP'nin 10.3, MHP ise 7.4 olarak belirlendi.

SONUÇ AKŞENER'İ ÜZECEK

Ankette en dikkat çeken sonuç ise geçtiğimiz aylarda yapılan anketlerde yüzde 18'leri gören İYİ Parti'deki düşüş oldu. Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkması ve sonrasında hiçbir şey olmamış gibi geri dönmesiyle başlayan çalkantılı süreç bu anlamda partinin oy oranını ciddi anlamda etkilemiş gibi görünüyor. Asal Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 8.9 olarak ölçüldü.

İşte anketten çıkan sonuç;

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sonuca en çok Akşener üzülecek

Seçim Sonuçları

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Meral Akşener İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Şerif Ali:

Masa başı anketler böyle olur.

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Eren Aydın:

Anketi galiba firma külliye çevresinde yapmış. Bu saatten sonra bu sonuçlar anca o civardan çıkar.

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Eren Aydın:

Anketi külliyede yapsaydınız. Niye boşuna çıkıp uğraştınız bu kadar.

Cevap Yaz2110Yayından Kaldır
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