26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında

26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında
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ORC Araştırma'nın 23-24 Haziran 2025 tarihli anketine göre, "Bu Pazar seçim olsa" en fazla oyu yüzde 32,8 ile CHP alıyor. AK Parti yüzde 28,2 ile ikinci sırada. MHP yüzde 7,5, DEM Parti yüzde 7,2, İYİ Parti yüzde 5,3 ve Zafer Partisi yüzde 4,3 oy alıyor.

ORC Araştırma Şirketi, 23-24 Haziran 2025 tarihlerinde 26 ilde 2.350 kişiyle yaptığı "Bu Pazar Genel Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" anketinin sonuçlarını açıkladı. CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre seçmenin oy tercihinde dikkat çeken değişimler yaşanıyor.

26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında

CHP BİRİNCİ SIRADA

Ankette en yüksek oyu alan parti yüzde 32,8 ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oldu. CHP'yi yüzde 28,2 ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) takip ederken, üçüncü sırada yüzde 7,5 ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yer aldı.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı:

  • Dem Parti : %7,2
  • İyi Parti : %5,3
  • Zafer Partisi : %4,3
  • Yeniden Refah Partisi: %4,0
  • Büyük Birlik Partisi (BBP): %2,4
  • Yerli ve Milli Parti (YMP): %2,1
  • A Partisi: %2,0
  • Türkiye İşçi Partisi (TİP): %1,8
  • Diğer: %2,4
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMGk:

Chp nasıl birinci parti olur kimi kandırıyorsunuz belediye seçimi ile karıştırmayın bu halk o kadar da ahmak defol

Yorum Beğen45
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Haber YorumlarıEbu Saad:

Mümkün değil ama olabilir. Mhp ye 1% bile fazla ama toplumun kafası dansöz gibi

Yorum Beğen32
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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

anketi izmirde yapmışlar

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Anket şirketinin adı ofsayt dikkate alınacak tarafı yok ..

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

bazı tenekeler AKP'nin hala birinci parti olduğunu sanıyor. değişiksiniz.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme17
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