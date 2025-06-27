26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında
ORC Araştırma'nın 23-24 Haziran 2025 tarihli anketine göre, "Bu Pazar seçim olsa" en fazla oyu yüzde 32,8 ile CHP alıyor. AK Parti yüzde 28,2 ile ikinci sırada. MHP yüzde 7,5, DEM Parti yüzde 7,2, İYİ Parti yüzde 5,3 ve Zafer Partisi yüzde 4,3 oy alıyor.
ORC Araştırma Şirketi, 23-24 Haziran 2025 tarihlerinde 26 ilde 2.350 kişiyle yaptığı "Bu Pazar Genel Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" anketinin sonuçlarını açıkladı. CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre seçmenin oy tercihinde dikkat çeken değişimler yaşanıyor.
CHP BİRİNCİ SIRADA
Ankette en yüksek oyu alan parti yüzde 32,8 ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oldu. CHP'yi yüzde 28,2 ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) takip ederken, üçüncü sırada yüzde 7,5 ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yer aldı.
Diğer partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı:
- Dem Parti : %7,2
- İyi Parti : %5,3
- Zafer Partisi : %4,3
- Yeniden Refah Partisi: %4,0
- Büyük Birlik Partisi (BBP): %2,4
- Yerli ve Milli Parti (YMP): %2,1
- A Partisi: %2,0
- Türkiye İşçi Partisi (TİP): %1,8
- Diğer: %2,4