Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
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Terör örgütü PKK'nın silah bırakması sonrası ASAL Araştırma tarafından 26 ilde yapılan ankete göre; AK Parti yüzde 33,5, CHP ise yüzde 32,4 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. DEM Parti yüzde 9,1, MHP yüzde 8,6, İYİ Parti ise yüzde 4,2 oranında destek gördü.

ASAL Araştırma, 10-14 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA

Ankette AK Parti yüzde 33,5 oy oranıyla birinci sırada yer alırken, CHP yüzde 32,4 ile çok yakın bir farkla ikinci oldu. DEM Parti yüzde 9,1'lik oranla üçüncü sıraya yerleşti. MHP yüzde 8,6 oy alırken, İYİ Parti yüzde 4,2 ile barajın altında kaldı.

ÖZDAĞ'IN PARTİSİ YÜKSELİŞTE

Zafer Partisi'nin yüzde 3,8, Yeniden Refah Partisi'nin yüzde 3,1, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) yüzde 1,4 ve Anahtar Parti'nin yüzde 1 oy aldığı ankette, diğer partilerin toplam oyu ise yüzde 2,9 olarak kaydedildi. Anket, iktidar ve ana muhalefet partisi arasındaki farkın oldukça azaldığını gösterirken, seçmen tercihlerinde parçalı yapının devam ettiği dikkat çekti. Bu tablo, olası bir seçimde ittifak dengelerinin yeniden belirleyici olabileceğine işaret ediyor.

26 ilde yapılan seçim anketinden sürpriz sonuçlar! Barajı geçebilen 4 parti var

İşte yapılan anketin sonuçları;

  • AK Parti:%33.5
  • CHP:%32.4
  • DEM Parti:%9.1
  • MHP:%8.6
  • İYİ Parti:%4.2
  • Zafer Partisi:%3.8
  • Yeniden Refah Partisi:%3.1
  • Türkiye İşçi Partisi:%1.4
  • Anahtar Parti:%1.0
  • Diğer:%2.9
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıalperen84:

Reis aday olduğu sürece kimse kazanamaz adam tam bir deha dünya lideri

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Haber Yorumlarıosman kara:

Teroristle pazarlık olmaz sadece eller havada teslim ol denir.Zaten Askerimize mudahale etmeseniz Mehmetçiğmiz bunları dümdüz edecek.

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Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Önümüzdeki seçimi de bu oyunla kazanırlar ama benim halkıma müstahak yaşadığından bile ders alamayan bi milletim var çözüm sürecini de hatırlıyoruz unutmadık..

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Haber YorumlarıXeyati 2:

AKP MHP dem toplam oy oranı yüzde 50 terorsuz Türkiye'ye yakışan budur muhtemelen böyle olacak.

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

CHP gelmesinde kim gelirse gelsin başa.

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