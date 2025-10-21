23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede
Ekrem İmamoğlu'nun aile albümünden basına servis edilen fotoğraflar arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yan yana olduğu bir kare dikkat çekti. Fotoğrafın, İmamoğlu'nun 2002-2003 yıllarında Trabzonspor yöneticisiyken, Erdoğan'ın Trabzon ziyaretinde çekildiği belirtildi.
YÖNETİCİLİK YAPIYORDU
Söz konusu fotoğrafın, İmamoğlu'nun 2002-2003 yıllarında Trabzonspor yönetiminde görev yaptığı dönemde, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın Trabzon ziyaretinde çekildiği öğrenildi.
İşte o fotoğraf karesi;
YARKADAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Fotoğraf karesiyle ilgili bir paylaşım yapan Barış Yarkadaş "AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adaylığı talebi kabul görmeyince CHP'ye geldi. Bugün ise cezaevinde. İmamoğlu, disiplin süreciyle CHP'den ihraç edilecekken araya İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin girdi ve süreci durdurdu. Kılıçdaroğlu da onu zirveye taşıdı" ifadelerine yer verdi.