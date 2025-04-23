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23 Nisan Resepsiyonu'nda MHP ve DEM Parti Milletvekilleri Buluştu

23 Nisan Resepsiyonu'nda MHP ve DEM Parti Milletvekilleri Buluştu
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TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda MHP'li ve DEM Parti'li milletvekilleri bir araya gelerek sohbet etti.

23 Nisan Resepsiyonu'nda DEM Parti ile MHP'li milletvekilleri bir araya geldi

ANKARA - TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda MHP'li ve DEM Parti'li milletvekilleri bir araya geldi.

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katılan MHP ile DEM Parti milletvekilleri bir araya geldi. MHP'li ve DEM Parti'li milletvekilleri bir araya gelerek sohbet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Politika
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