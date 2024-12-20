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2024'te en çok haber olan siyasi parti liderleri! Zirvedeki isim fark attı

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Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, 2024'te en çok haber konusu olan 10 siyasi parti liderini listeledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla listenin zirvesinde yer aldı.

Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, 2024 yılında en çok haber konusu olan 10 siyasi parti liderini listeledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 milyon 228 bin 361 haberle açık ara farkla listenin zirvesine oturdu. Erdoğan yıl boyunca toplamda 3 milyar 786 milyon 346 bin 18 okunma sayısına ulaştı. Listenin ikinci sırasında ise 1 milyon 59 bin 218 haberle CHP Genel Başkanı Özgür Özel yer aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 429 bin 327 haberle üçüncü sıradan listeye giriş yaptı.

BABACAN DÖRDÜNCÜ SIRADA YER ALDI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 110 bin 186 haberle dördüncü, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 96 bin 403 haberle beşinci, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise 74 bin 434 haberle altıncı sırada yer aldı.

2024'te en çok haber olan siyasi parti liderleri! Zirvedeki isim fark attı

AK PARTİ'YE DÖNECEĞİ TARTIŞILAN DAVUTOĞLU YEDİNCİ SIRADA

AK Parti'den ruh bakımından hiç kopmadığı ifadeleriyle siyaset kulislerini hareketlendiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise 70 bin 205 haberle liseye yedinci sıradan giriş yaptı. Sözlerine açıklık getiren Davutoğlu, "Sıradan bir vatandaş olarak, cumhurbaşkanı, dışişleri bakanı, genelkurmay başkanı veya herhangi bir başka kurum, kurul çağırırsa kanaatlerimi söyler, elimden gelen her türlü desteği veririm ama tanımlanmış bir görev şeklinde olmaz." demişti.

DESTİCİ DOKUZUNCU SIRADAN LİSTEYE GİRDİ

Listenin sekizinci sırasında 55 bin 550 haberle HDP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, dokuzuncu sırasında ise 55 bin 179 haberle BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve onuncu sırada ise 52 bin 257 haberle Memleket partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bulundu.

2024'te en çok haber olan siyasi parti liderleri! Zirvedeki isim fark attı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUnbekannt nichts:

Saçma sapan haber sırf sayfa dolsun

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Bu haber kanalı ismini acilen Akit.com olarak güncellemeli.İftira, yalan, iddia ne ararsan var

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
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