2022 yılında anketlerde Ak Parti'nin oy oranı düştü! Millet İttifakı'nda yükseliş sürüyor

Araştırma şirketi MAK'ın sahibi Mehmet Ali Kulat, 2022 yılında yaptıkları 8 anketin sonuçlarını değerlendirdi. Kulat, bu yıl yaptıkları anketlerin 7'sinde AK Parti'nin oy oranı %26.5'e kadar indiğini belirtirken EYT meselesi ile oy oranının %31'e kadar çıktığını ifade etti. Kulat ayrıca, MHP'nin 6,5-7 oy oranında gözüken oy oranlarında toparlanma olduğunu söylerken CHP'nin %27 İYİ Parti'nin ise %16 civarlarında oyu olduğunu açıkladı.

2023 seçimleri yaklaşırken anket şirketleri de seçimlere yönelik yaptırdığı çalışmaları paylaşmaya devam ediyor. Yeni partilerin ortaya çıkışı ve konjoktürün değişmesi ile oy oranlarında da değişiklikler oluyor. Araştırma şirketi MAK'ın sahibi Mehmet Ali Kulat, Saygı Öztürk'e 2022 yılında yaptırdığı 8 anketi değerlendirdi. Kulat, Ak Parti, CHP, Mhp, İYİ Parti ve HDP'nin oy oranlarını paylaştı.

AK PARTİ'NİN OY ORANI %31

Mehmet Ali Kulat Ak Parti'nin oy oranına ilişkin, "2022'de yaptığımız 8 araştırmanın 7'sinde Ak Parti'yi yüzde 30'un altında gördük. Hatta yüzde 26,5'a kadar indiği oldu. Son ankette konut, EYT'nin (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) çözüleceği gibi, 3600 vesaire. Bunlar şu anda Ak Parti'nin oy oranını yüzde 31'e kadar çıkardı" dedi.

MHP TOPARLANIYOR

Kulat MHP'de toparlanma gözüktüğünü söylerken, "Bunda da hem ittifakın ortağı olmasının hem de Devlet Bahçeli'nin peş peşe mitinglerinin etkisi var. Bu seçmende bir moral ve motivasyon oluşturur. 6,5-7'de oy oranı gözüken MHP, belki önümüzdeki süreçte bu trend devam ederse daha yukarıya doğru çıkabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

CHP VE İYİ PARTİ YÜKSELİŞTE

Kulat, Millet İttifakı'nın en büyük iki partisi olan CHP ve İYİ Parti'nin oy oranlarını da açıkladı."CHP'nin oy oranı yüzde 25-26 bandında seyrediyor. Bu bazı aylarda 27'ye kadar çıktı. İYİ Parti'ye dikkatleri çeken Kulat, 8 ankette partinin oy oranlarının yüzde 15'in altına hiç düşmediğini, 17-16 bandında seyrettiğini ifade etti'' dedi.

HDP BARAJIN ÜSTÜNDE

Kalut, "Her iki ittifakın da HDP oylarına ihtiyacı var. HDP'nin oy oranı da 12-13'e kadar çıktı. Şu anda barajın üstünde görünüyor. Barajın altında gördüğümüz de oluyor. Nedeni de kendisini AK Parti içinde kamufle eden 1-2 puanlık bir seçmen var" açıklamalarını yaptı.