2 yıl 7 ay ceza alan İmamoğlu'ndan yeni açıklama: Milletimizin sesi asla kısılmadı ve kısılmayacak

YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı temel atma töreninde "Allah biliyor ki bu ülkenin sesi kısılmayan 85 milyon insanı var. Milletimizin sesi asla kısılmadı ve kısılmayacak" dedi. İmamoğlu'nun sözleri alandakiler tarafından alkış aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halaskar Yaşam Merkezi Temel Atma Töreni kapsamında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, yaşam merkezi içerisinde kız öğrenci yurdu, kütüphane, kafe, yemekhane, otopark ve caminin yer alacağını dile getirdi.

"MİLLETİMİZİN SESİ ASLA KISILMAYACAK"

Konuşmasında hakkında verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezasına da değinen İmamoğlu, "Burada olan herkese teşekkür ediyorum. 2 günden bu yana devam eden süreç nedeniyle soğukta kaldık, hastalandım. Rüzgar da esince hafif sesimi kıstı ama bu ülkenin sesi kısılmayan85 milyon insanı var. Milletimizin sesi asla kısılmadı ve kısılmayacak" dedi.