Kılıçdaroğlu'nun çağrısı karşılık bulmadı mı? Seçimde sandığa gitmeyenlerin sayısı 10 milyondan fazla

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığı 2. tur seçimlerinde 10 milyon 400 bin seçmenin oy kullanmadığı ifade edildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar bunda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. tur öncesi değişen söyleminin ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın destek açıklamasının etkili olabileceği yorumunda bulundu. Öte yandan ortaya çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nun "Sandığa gidin" çağrılarının karşılık bulmadığı şeklinde yorumlandı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için dün yeniden sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turundan zaferle ayrılan aday ise Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

OY KULLANMAYANLARIN SAYISI 2 MİLYON ARTTI

2. tur seçimlerine damga vuran detay ise sandığa gitmeyen seçmenlerin sayısı oldu. 14 Mayıs'ta 8 milyon 300 bin seçmen oy kullanmazken, bu sayı dünkü seçimde 2 milyon artarak 10 milyon 400 bine ulaştı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN SÖYLEM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLEMİŞ OLABİLİR"

Seçmenin sandığa gitmemesiyle ilgili NTV'ye değerlendirmelerde bulunan bir uzman, bunda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. tur öncesi değişen söyleminin ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın destek açıklamasının etkili olabileceği yorumunda bulundu.

"NASIL OLSA ADAYIMIZ KAZANAMAYACAK" DİYENLER...

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan bir başka uzman ise yaşanan olayın iki boyutlu olduğunu ifade etti. İlk turda adayı düşük oy alan seçmenin ikinci turda "Nasıl olsa adayımız kazanamayacak" refleksiyle sandığa yönelmemiş olabileceğini belirten uzman isim, ilk turda daha çok oy alan adayın seçmeninin "Nasıl olsa kazanacağız" diye sandığa gitmemiş olabileceğini söyledi.

"SANDIĞA GİDİN" ÇAĞRISI KARŞILIK BULMADI MI?

Hatırlanacağı üzere Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 2. tur seçimleri öncesi vatandaşlara sık sık "Mutlaka sandığa gidin" çağrısında bulunmuştu. Ancak ortaya çıkan seçim sonuçları, Kılıçdaroğlu'nun çağrısının karşılık bulmadığı şeklinde yorumlandı.