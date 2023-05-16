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2. tur öncesi kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli bugün bir araya geliyor

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün saat 16.00'da bir araya geliyor. Milletvekili genel seçim sonuçlarının ve 2. turun ele alınacağı görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. İlk turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın takibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önünde yer aldı.

BAHÇELİ, KÜLLİYE'YE GİDECEK

Liderlerin 2. tur öncesinde nasıl bir yol izleyecekleri merak konusu olurken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek.

GÜNDEMDE 2. TUR VAR

İki liderin milletvekili genel seçimleri sonuçlarını ve 2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirecekleri tahmin ediliyor.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli Seçim 2023 Politika Güncel Haberler

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