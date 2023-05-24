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İşte Özdağ ile Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı 7 maddelik protokol! Sığınmacılar için tarih belirlediler

Politika Haberleri

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan 2. tur seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklarken, iki parti arasında 7 temel ilkeden oluşan bir protokol imzalandı. Maddeler arasında "Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir" ifadeleri yer aldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı. İki parti arasında 7 temel ilkeden oluşan bir protokol imzalandı.

"SEÇİMDE VE SONRAKİ SÜREÇTE YAPILACAK İŞ BİRLİĞİ ESASLARI"

Protokolün kapsamı, "Bu protokol, Zafer Partisi ile Millet İttifakı Bileşenleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İkinci tur seçiminde ve sonraki süreçte yapılacak iş birliği esaslarını kapsamaktadır" şeklinde belirlendi.

İŞTE İMZALANAN PROTOKOLÜN AMACI

Protokolün amacı ise şöyle açıklandı: "21 yıllık AK Parti hükümetlerinin yarattığı sosyal yıkım, yolsuzluk, yoksulluk, devlet krizi, sığınmacı sorunu, rant-borç-talan ekonomisi ve neden olduğu ağır ekonomi sorunları ve toplumun siyasi kutuplara bölünmesine karşı devletin yeniden düzenlenmesi; millî birlik ve beraberliğin sağlanması, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve ağır ekonomi sorunlarının çözümü, Türkiye için ağır bir güvenlik ve demografi sorunu oluşturan sığınmacı ve kaçakların gönderilmesi için ortak çalışma ve iş birliği detaylarının tespit edilmesidir."

CHP ile Zafer Partisi arasında imzalanan protokolün 7 temel ilkesi şöyle:

  1. Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.
  2. 1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.
  3. Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.
  4. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.
  5. Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.
  6. Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.
  7. Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs Seçimi Zafer Partisi Ümit Özdağ Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Emrah Tosunoğlu:

Gayet makul ve ülke için vatandaş için mutlaka yapılması gereken yasal şeyler bunlar hep bide şu gerçekte bir kez daha anlaşılmış oldu Kılıçdaroğlunun HDP ile hiçbir bağlantısı yok HDP sadece CB için destekliyor onu eğer bağlantısı olsaydı asla bu metni imzalamazdı AKP,nin iftiraları hep

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Ahmet Çağlar:

Farkeder mi??

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Ysf thr:

Kılıçdaroğluna %70'e yakın oy çıkaran bir Vanlı olarak diyorum ki ümit Özdağ varsa biz yokuz, Tayyipe de yokuz. Gitmeyiz bu kadar basit. Selametle

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