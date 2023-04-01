17 seçim anketinin ortalaması! HDP ve İYİ Parti'nin oyları eşitlendi

Seçimler için geri sayım devam ederken 17 araştırma şirketinin mart ayında yaptığı araştırmaların ortalaması alındı. AK Parti'nin yüzde 33.2'lik kesimin desteğini aldığı ortalamaya göre; HDP ve İYİ Parti'nin oyunun eşitlenmesi dikkat çekti.

14 Mayıs seçimlerine sayılı hafta kalmışken cumhurbaşkanı adayları da kesinleşti. YSK; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın adaylıklarını ilan etti. Gelişmeler takip edilirken anket şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı.

Son olarak Avrasya, MAK, Saros, Bulgu, Genar, Themis, ADA, ORC, Konda, AR-G, Aksoy, Piar, ALF, ArtıBir, Optimar, Yöneylem, İstanbul Ekonomik Araştırma'dan oluşan 17 araştırma şirketinin kamuoyu araştırma sonuçları derlenip ortalaması alındı.

HDP VE İYİ PARTİ'NİN OYLARI EŞİTLENDİ

Anket sonuçlarına bakıldığında listenin ilk sırasında yüzde 33.2 ile AK Parti bulunuyor. İkinci sıradaki CHP'nin oy ortalaması ise yüzde 27.1. Üçüncü sırada ise yüzde 10.5 ile İYİ Parti; dördüncü sırada yüzde 10.4 ile HDP yer alıyor. İYİ Parti ve HDP'nin oy oranlarının eşitlenmesi ise sonuçların en dikkat çeken yanı oldu.

MHP 6. SIRADA YER ALIYOR

Listenin beşinci sırasında 6.6 ile MHP, altıncı sırasında yüzde 2.9 ile Memleket Partisi, yedinci sırasında ise yüzde 1.5 ile DEVA Partisi bulunuyor.

İşte anket sonuçlarının ortalaması: