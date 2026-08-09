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Eski Milletvekili Nihat Akpak Kıbrıs'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Milletvekili Nihat Akpak Kıbrıs'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 17. Dönem Anavatan Partisi Milletvekili Nihat Akpak, Kıbrıs’ta toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 17. Dönem Anavatan Partisi Milletvekili Nihat Akpak, Kıbrıs'ta toprağa verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 17. Dönem Anavatan Partisi Milletvekili Nihat Akpak, yaşamını sürdürdüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 78 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Anavatan Partisi'nin Sakarya'daki teşkilatlanma sürecinde öncü rol oynayan Akpak, partinin kurucu il başkanlığı görevini de üstlendi ve 1983 seçimlerinde Sakarya milletvekili olarak parlamentoya girdi.

Türk Spor Kurumu, Sinema ve Video kanunu ve Mahalli İdareler Seçimi gibi kanun tekliflerinde imzası bulunan ve yaptığı çalışmalarla Türk siyasetinde derin izler bırakan Akpak, 29 Kasım 1987 tarihine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldı. Evli ve bir çocuk babası olan Akpak'ın cenazesi Girne Ozanköy'de kılınan ikindi namazı sonrası Ozanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Akpak'in cenaze törenine, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Önceki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Basçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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