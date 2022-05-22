15 yıl sonra Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret: Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidecek - Haberler

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15 yıl sonra Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret: Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidecek

Haberler.com - Uğur Birdal - Politika
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15 yıl sonra Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret: Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25 Mayıs'ta Tel Aviv'e giderek İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile görüşecek. Bu ziyaret, 15 yıl aradan sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk görüşme olarak önem taşıyor.

Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme adımlarında yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Bakan Çavuşoğlu, 25 Mayıs'ta İsrail'e gidecek.

15 YIL SONRA İLK ZİYARET

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile 25 Mayıs'ta bir araya gelecek.Bu ziyaret, Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra bir ilk olacak.

"İSRAİLLİ BAKAN İLE OTURUP DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ardından gazetecilerin 'İsrail'e büyükelçi atanacak mı?' sorusuna, "İsrail'e 25'inde gideceğiz. Dışişleri Bakanı ile oturup değerlendireceğiz, o zaman karar vereceğiz" yanıtını vermişti.

Çavuşoğlu İsrail ziyareti öncesinde ise 24 Mayıs Salı günü Filistin'de temaslarda bulunacak.

Uğur Birdal
Uğur Birdal
ugur.birdal@haberler.com Haberler.com - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı, İsrail, Politika, Güncel, Haberler

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