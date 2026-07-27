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AK Partili Kaya'dan 15 Temmuz Şehidi Ufuk Baysan'ın Ailesine Ziyaret

AK Partili Kaya'dan 15 Temmuz Şehidi Ufuk Baysan'ın Ailesine Ziyaret
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Düzce'de 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın anne ve babasını ziyaret etti. Kaya, şehidin hatırasına ve emanetlerine sahip çıkacaklarını belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz Şehidi Ufuk Baysan'ın anne ve babasını ziyaret etti, dualarla şehitler yad edildi.

Ak Parti Düzce İl başkanlığı genişletilmiş il danışma meclisi toplantısına katılmak için Düzce'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya birtakım ziyaretlerde bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen Emniyet Müdürü Ufuk Baysan annesi Hanife babası Ramazan Baysan'ı ziyaret etti.

Kaya, "Emniyet Müdürü Ufuk Baysan, 15 Temmuz gecesi hainler tarafından bombalanan Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit oldu. Bu vatan için yaşayan, bu vatan için can veren bir kahramandı. Annesi Hanife teyze ve babası Ramazan amcayla birlikte, dualarla yad ettik şehidimizi.

Hatırasına, bize bıraktığı emanetlere sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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