Zafer Partili Koncuk:

ADANA (AA) - Zafer Partisi Adana Milletvekili İsmail Koncuk, HDP'nin "meşru bir parti olmadığını" söyledi.

Koncuk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Zafer Partisinin, 2-3 ay içinde tüm il ve ilçelerde teşkilat çalışmalarını tamamlayacağını dile getirdi.

Binlerce öğrencinin barınma sorunu yaşadığını belirten Koncuk, "Barınma sağlayamıyorsanız, kira desteği sağlamanız gerekir. Kira desteği yapılarak bu çocukların akademik yıla sorunsuz başlamaları sağlanabilir." dedi.

Her yıl üniversiteyi ekonomik sebeplerden dolayı bırakmak zorunda kalan on binlerce öğrenci bulunduğunu ifade eden Koncuk, öğrencilerin af talebi olduğunu kaydetti.

TÜİK'in eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklandığını anımsatan Koncuk, TÜİK'in güvenilirliğinin sarsıldığını öne sürdü. İsmail Koncuk, "TÜİK'in rakamlarına güvenemezsek işçinin, memurun yaşadığı ekonomik sorunları nasıl aşacağız? Enflasyonu manipüle edenler, ülkeye iyilik yapmamaktadır." diye konuştu.

Bugünlerde "HDP'yi meşru ilan etme yarışına" girildiğini dile getiren Koncuk, şunları kaydetti:

"HDP, meşru bir parti değildir. HDP'nin önce Türkiye partisi olmasını istiyoruz. HDP, nerede Türkiye, Türk milleti aleyhtarı açıklama varsa onun arkasında. PKK'nın fikirlerini, iddialarını Türkiye'ye taşıyan, TBMM'de açıkça seslendiren HDP'yi nasıl meşru göreceğiz? HDP meşru ise savunduğu fikirler de mi meşru? PKK'nın alenen siyasi savunuculuğunu yapan parti, nasıl meşru olur? Siyaseten nemalanmak adına HDP'yi meşru ilan eden siyasi partilerimizi, aklını başına devşirmeye davet ediyoruz."

Koncuk, "Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilebileceğine yönelik tartışmalara" da tepki gösterdi.