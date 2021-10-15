Z kuşağı anketinden çıkan çarpıcı sonuç! Gençler, en çok Erdoğan ve İmamoğlu'nu rol model alıyor - Haberler
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Z kuşağı anketinden çıkan çarpıcı sonuç! Gençler, en çok Erdoğan ve İmamoğlu'nu rol model alıyor

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun yaptığı araştırmada gençlerin rol modelleri arasında öne çıkan ilk 3 rol model Recep Tayyip Erdoğan, Elon Musk ve Ekrem İmamoğlu oldu. Müge Anlı ve Meral Akşener ise listede ilk 15'deki kadın rol modeller arasında yer aldı.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu 8 bin denekle Türkiye'nin Gençleri Araştırması yaptı. Çalışmaya, 1990-2005 yıllarında dünyaya gelmiş, Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen belli olaylara tanık olmuş bir kitle katıldı.

Araştırmanın sonuçlarına göre dindarlık hususunda, dindar olduğunu beyan eden gençlerin oranı %50.8 iken; dindar olmadığını belirten gençlerin oranı %14.4 oldu. "Ne dindarım ne de değilim" beyanı veren gençlerin oranı ise %34.9 olarak belirlendi. Kadınlarda, 25-30 yaş grubunda, düşük gelir gruplarında ve Karadeniz Bölgesi'nde dindarlık oranı daha yüksek çıktı.

Çalışmanın bir kategorisinde ise gençlerin rol model olarak aldıkları isimler soruldu.10 gençten 4'ü rol modeli olmadığı belirtirken; rol model kategorilerinde "Anne-Baba, Siyasi Figürler ve Zengin/Başarılı İş İnsanları" öne çıktı. Gençlerin rol modelleri arasında öne çıkan ilk 3 ismin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elon Musk ve Ekrem İmamoğlu olduğu belirlendi.Listede ilk 15'deki kadın rol modeller arasında ise Müge Anlı ve İYİ Parti lideri Meral Akşener yer aldı.

Ekonomik durum değerlendirmesinde ise "Hiç Memnun Değilim/Memnun Değilim" diyenlerintoplamı %37.8 iken; olumlu görüş bildirenlerin toplamı %25.6 oldu. Ekonomik durumdan memnuniyet duyanların; 15-18 yaş grubu, yüksek gelir grupları, dindar ve muhafazakarlarda olduğu tespit edildi.

Araştırmaya göre gençlerin %42'si yurt dışında yaşamayı istiyor, %38.8'inin ise böyle bir talebi yok. Yurt dışında yaşamayı isteyen gençlerin gitmek istedikleri ülkelerin başında ABD ve Almanya yer alıyor.

Sonuçlarda gençlerin en yoğun olarak kullandıkları sosyal mecraların "WhatsApp", "Instagram" ve "Youtube" olduğu saptandı.

Gençlerin televizyon izleme oranları günde ortalama 2 saat iken; internette zaman geçirme ortalamaları ise günde 4.2 saat oldu. En çok izlenen TV programlarının başında "MasterChef", dizilerin başında ise "Netflix Dizileri" yer aldı. Haberler in takip edildiği mecralar arasında ise TV, Instagram ve Twitter öne çıktı. Haberler in takip edilmesi konusunda en güvenilir bulunan kaynaklara ise %35.9 televizyon; %32.9 ise sosyal medya dedi.

Yayınlanan sonuçta, 10 gençten 1'i herhangi bir sivil toplum kuruluşunda üye ya da aktif gönüllü olarak yer alıyor. Bu gençlerin çoğunluğu (%40.1) çalışmalarında aktif görev alarak STK'lara katkı sağlıyor. STK'lara üye ya da aktif gönüllü olmama sebepleri arasında ise "güvenmeme" nedeni geliyor. Gençlerin STK'lardan beklentilerinin başında ise "Eğitime Destek", "Burs Vermek", "Gençleri okuma/araştırma/ düşünme konusunda destekleme" başlıkları yer alıyor. En bilinen STK'ların başında "Kızılay", "Yeşilay" ve "LÖSEV" bulunuyor. Gençlere hizmet eden STK'lardan en bilinenlerin başında ise "TEV", "TÜRGEV" ve "AHBAP" yer alıyor.

Öte yandan gençler, hükümetin gençlere yönelik politikalarını %45.5 oranında başarısız, %24.4 oranında başarılı buluyor. En güvenilir bulunan kurumlar konusunda, 10 gençten yaklaşık 3'ü hiçbir kuruma güvenmediğini beyan ederken; "Cumhurbaşkanı", "Ordu" ve "Polis" en güvenilir konumda görülüyor.

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Z kuşağı anketinden çıkan çarpıcı sonuç! Gençler, en çok Erdoğan ve İmamoğlu'nu rol model alıyor
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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Z kuşağı anketinden çıkan çarpıcı sonuç! Gençler, en çok Erdoğan ve İmamoğlu'nu rol model alıyor - Haberler
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