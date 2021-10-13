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Ulubey'de turizm canlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Ulubey'de turizm canlanıyor

Ordu'nun Ulubey ilçesinde turizmi canlandıracak projeler yükseliyor.

ORDU (İHA) - Ordu'nun Ulubey ilçesinde turizmi canlandıracak projeler yükseliyor.

Ulubey Belediyesi tarafından ilçenin turizm bölgesi olan Sayacabaşı mevkisinde inşa edilen Bungalov evlerin inşaatı son hızla sürüyor. Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ilçenin doğal güzelliklerini ortaya çıkaracak, turizmi canlandıracak projelerimizi hayata geçirmeyi sürdürdüklerini belirterek, "Bölgemizin doğal zenginliği olan yeşil alanları en iyi şekilde değerlendirmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulubey Belediyemize devredilen Sayacabaşı A Tipi Mesire Alanını yeniden hayat geçirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Burada yeni bir sosyal yaşam alanı inşa ettiklerini kaydeden Başkan İsa Türkcan, "Sosyal tesisleri, piknik alanları, çocuk oyun grupları ve Bungalov evleriyle hemşehrilerimiz ve ilçemize gelecek misafirlerimiz için doğayla baş başa, keyifli vakitler geçirebilecekleri güzel bir sosyal yaşam alanı olacak olan Sayacabaşı Mesire Alanı ve Sosyal Tesisler projemizde sona yaklaşıyoruz. Proje kapsamında hemşehrilerimiz ve kıymetli misafirlerimizin doğayla başbaşa vakit geçirebilecekleri, konforlu bir şekilde konaklama imkanı bulabilecekleri Bungalov evlerimizin inşaat çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Çevre düzeni ve peyzaj çalışmalarını da tamamlayarak Sayacabaşı Mesire Alanı'mızı halkımızın hizmetine açacağız." diye konuştu.

Başkan Türkcan, ilçe turizmine ciddi katkılar sunacak Sayacabaşı Mesire Alanı ve Sosyal Tesisleri projesinde desteklerini esirgemeyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e Ulubey ilçesi adına teşekkür etti. - ORDU

Ulubey'de turizm canlanıyor

Ulubey'de turizm canlanıyor

Ulubey'de turizm canlanıyor

Ulubey'de turizm canlanıyor

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