TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Durgut'tan, TEPAV'a tepki Açıklaması

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, tütün endüstrisi destekli Dumansız Dünya Vakfı ile web semineri (webinar) düzenleyecek olan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'na (TEPAV) tepki gösterdi.

AA muhabirine bilgi veren Durgut, Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnsiyatifi olarak iki yıldan fazla süredir çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Durgut, amaçlarının tütün kontrol çalışmalarına katkıda bulunmak olduğunu vurgulayarak, "Tütün endüstrisinin oyunlarına karşı sivil toplumu etkin kılmak amacıyla saygın bilim insanları ve halk sağlığı odaklı sivil toplum kuruluşları ile Dünya Sağlık Örgütü gibi örgütlerin katılımlarıyla platform olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Platform olarak dün bir toplantı yaptıklarını anımsatan Durgut, şunları kaydetti:

"Tütün endüstrisi destekli bir vakıf var, Dumansız Dünya Vakfı (Foundation for a Smoke Free World), fakat bu bir oyun. Öteden beri tütün endüstrisinin bir oyunu da çözümün bir parçasıymış gibi kendisini göstermek ve kendisine yeni pazar açmak. Bu tütün üreticisi bir firmanın desteklediği vakıf, vakıf görünümünde tütün salgınına kendince çözümler öneriyor. Çözüm olarak da elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri adı altında çoğunlukla gençlere yönelik dizayn edilmiş, gençleri hedef alan ürünler sunuluyor."

Durgut, bu ürünlerin serbest olduğu ülkelere bakıldığında çocuklar ve gençler arasında çok büyük bir salgına dönüştüğüne dikkati çekerek, "Çocuklara yönelik çok havalı dizaynlar yapıyorlar. Bunlar çocuklara, sigaraya başlamak için bir basamak oluyor, yeni bir salgına neden oluyor. Bu elektronik cihazları kullanan çocuklar, zamanla nikotin bağımlısı oluyorlar ve başka uyuşturuculara da bir kapı oluyor açıkçası." ifadesini kullandı.

Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnsiyatifi olarak buna karşı bir duruşlarının olduğunu belirten Durgut, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin tartışmaya açılmasının, tütünle mücadeleyi aşındırma anlamı taşıdığını vurguladı.

TEPAV'ın, Dumansız Dünya Vakfı fonlaması ile webinar çalışmasını eleştiren Durgut, çocukları ve gençleri tütün salgınından koruma konusunda kararlılıklarının devam ettiğinin altını çizdi.