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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı'da Taş Mescit'i ziyaret etti

AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı'da Taş Mescit'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve Karatekin Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılmak üzere geldiği Çankırı'da Taş Mescit'e ziyarette bulundu.

ÇANKIRI (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve Karatekin Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılmak üzere geldiği Çankırı'da Taş Mescit'e ziyarette bulundu.

Şentop, kendisine eşlik eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'den Taş Mescit hakkında bilgi aldı.

Yaran gösterisine de katılan Şentop, daha sonra kentten ayrıldı.

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri
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Haber: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı'da Taş Mescit'i ziyaret etti - Haberler
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