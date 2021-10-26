Son dakika haber... Fendoğlu helikopter ambulans konusunu dile getirdi

MALATYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda söz alarak bölgede hizmet veren helikopter ambulans hizmetinin tekrar verilmesini talep etti.

Fendoğlu TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında, "Türkiye genelinde 17 bölgede hizmet veren helikopter ambulans hizmeti yüklenici firmanın mahkeme tarafından tasfiyesine karar verilmesi nedeniyle aralarında Malatya'nın da bulunduğu 5 merkezde durduruldu. Malatya merkezli helikopter ambulans, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Erzincan ve Erzurum'u kapsayan bölgemize hizmet veriyordu. 17 bölgeye göre son altı ay uçuş yoğunluğu içinde Malatya, Nisanda 3'üncü, Mayısta 5'inci, Haziranda 4'üncü, Temmuzda 4'üncü, Ağustosta 1'inci, Eylülde 1'inci ve toplamda yüz otuz yedi bin saat uçuşuyla tüm bölgeler içinde 1'inci sırada hizmet veren hava ambulans bölgemizden ve terör bölgesinden çok sayıda yaralımıza hizmet vermiştir. Hava ambulansın tüm bölgelerden daha yoğun olan Malatya merkezli bölgemize tekrar verilmesini Sağlık Bakanımızdan talep ederiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet