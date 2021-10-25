Özbekistan'da Mirziyoyev yeniden cumhurbaşkanı seçildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özbekistan'da Mirziyoyev yeniden cumhurbaşkanı seçildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Özbekistan'da Mirziyoyev yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi yüzde 80.1 oy oranıyla görevdeki Şavkat Mirziyoyev oldu.

Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi yüzde 80.1 oy oranıyla görevdeki Şavkat Mirziyoyev oldu.

Özbekistan'da dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu açıklandı. Özbekistan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamhocayev yerel saatle 16.00'da düzenlediği basın toplantısında sandıkların yüzde 100'ünün açıldığını, Liberal Demokrat Partisi adayı 64 yaşındaki Şavkat Mirziyoyev'in oyların yüzde 80.1'ini alarak ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu. Beş adayın yarıştığı seçimde, Halk Demokrat Partisi adayı Maksuda Vorisova oyların yüzde 6.6'sını, Milli Diriliş Partisi adayı Alişer Kadirov yüzde 5.5'ini, Ekoloji Partisi adayı Narzullo Oblomurodov yüzde 4.1'ini ve Adalet Sosyal Demokrat Partisi adayı Bahrom Abduhalimov yüzde 3.4'ünü aldı. Ülkede 20 milyon 158 bin seçmenin 16 milyon 212 binden fazlasının oy kullandığı, seçimlere katılım oranının ise yüzde 80.4 olduğu belirtildi.

Mirziyoyev, Aralık 2016'daki son cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 88.61 oy oranı ile kazanmıştı.

(Dilmurod Cumabayev/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Özbekistan'da yapılan seçimleri Cumhurbaşkanı Mirziyoyev yeniden kazandı

Özbekistan'da yapılan seçimleri Cumhurbaşkanı Mirziyoyev yeniden kazandı

 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programında konuştu: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title