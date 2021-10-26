Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki

Chp Grup Başkanvekili Özgür Özel, TSK'nın Irak ve Suriye'deki sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl uzatacak tezkereye karşı hayır oyu kullanacaklarını açıkladı.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ

Bu gelişme sonrasında Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Çelik'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Tezkere, Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır. Bu irade beyanı Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduğumuzu ve bunun için her türlü meşru mücadeleyi vereceğimizi ifade eder.

"MİLLİ GÜVENLİK KONUSUNDA HASSASİYETLERİ YOK"

Bu irade sayesinde sınırlarımız yakınında kurulmak istenen terör devletçikleri ortadan kaldırılmıştır. Eğer bu irade beyanı olmasaydı PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin sınırlarımıza yakın yerlerde fiili oluşumları söz konusu olacaktı. Buna asla izin vermeyeceğiz. Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkereler Türkiye'nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder. Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Türkiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok.

"SINIRLARIMIZDAKİ TERÖR OLUŞUMUNA İZİN VERMEKTİR"

Bu mantıksız gerekçelerle tezkerelere karşı çıkmaktan bahsetmek ve hayır oyu vermek, milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahane üretmektir.Bu yaklaşım, sınırlarımızdaki terör oluşumlarına elverişli ortam oluşturmaya çalışmaktır.

"BEDEL ÖDEMEYE HAZIR BİÇİMDE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin terörle mücadelesinde ortaya konulan irade beyanının "süresini" tartışma konusu yapmak başlı başına bir savrulmadır. Türkiye kararlı ve her türlü bedeli ödemeye hazır biçimde terörle mücadeleye devam edecektir."

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