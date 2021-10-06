Son anketten ezber bozan sonuçlar çıktı! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının başlamasının ardından Türk siyaseti de yeniden hareketlendi. Dün CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Mhp lideri Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar sonrası, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıcak gündemle ilgili sözleri çok konuşuldu. Liderler arası tartışmalar devam ederken, partilerin oy oranları da çok merak ediliyordu. KONDA, son anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette İyi Parti oylarını artırması nedeniyle en dikkat çeken parti oldu.

"İYİ PARTİ YÜKSELİYOR ANCAK DİKKAT ETMEK GEREK"

KONDA tarafından anketle ilgili yapılan değerlendirmede İYİ Parti'nin oylarının yükseldiği ancak dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Araştırma şirketi, partinin Temmuz'da yüzde 15.7 olan oy oranının Eylül ayında yüzde 19.3'e yükseldiğini belirtti.

KARARSIZ SEÇMENDE AZALMA VAR

KONDA Araştırma Şirketi'nin Eylül ayına ilişkin gerçekleştirdiği anketten öne çıkan kısımlar şu şekilde:

1. CUMHUR İTTİFAKI

• Eylül ayında Ak Parti'nin oy oranı yüzde 32.7'ye inmiş, MHP oy oranı yüzde 8.9'a düşmüş, Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 41.6'ya kadar gerilemiştir.

• Aynı şirket haziran ayından AK Parti'nin oyunu yüzde 38.5, Temmuz ayında yüzde 36.1 olarak tespit etmişti. MHP'nin oy oranı ise Haziran'da yüzde 8 puandan Temmuz'da yüzde 9.3'a çıkmıştı.

• Cumhur İttifakı'nın oyu ise Haziran'da yüzde 46.5'e Temmuz'da ise yüzde 45.4'e düşmüştür.

2. MİLLET İTTİFAKI

• Eylül ayında muhalefet blokunda CHP'nin oy oranı yüzde 24.8'e inmiş, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 19.3'e çıkmıştır.

• Temmuz ayında CHP'nin oy oranı yüzde 25.6, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15.7 olarak kaydedilmişti.

• Buna göre Eylül ayında CHP'nin oy oranı yüzde 0.8 azalmış, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 3.6 artmıştır.

• Millet İttifakı olarak bakıldığında eylül ayında CHP+İYİ Parti oyu yüzde 2.8 artış ile yüzde 44.1 olmuştur.

3.HDP

• Eylül ayında Hdp'nin oy oranı yüzde yüzde 11.7 olarak tespit edilmiştir.

• Temmuz ayında HDP'nin oy oranı yüzde yüzde 11.2 idi.

• Buna göre Eylül ayında HDP'nin oy oranı yüzde 0.5 yükselmiştir.

4. DİĞER PARTİLER

• Temmuz ayında Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi dâhil "diğer partiler"in toplam oyu yüzde 0.5 artış ile 2.6'ya yükselmiştir.

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