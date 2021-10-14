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Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar düştü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Aksoy Araştırma Şirketi yapmış olduğu son araştırmada vatandaşlara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şu şekilde oldu: AK Parti yüzde 30.8, CHP yüzde 28.2, İYİ Parti yüzde 13.8, HDP yüzde 10, MHP yüzde 8.6.

Türk siyasetinde parlamenter sistemi tartışmaları sürerken, ekonomideki gelişmelerle birlikte partilerin oy dağılımının da nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Aksoy Araştırma Şirketi, son gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

Yapılan araştırmada seçmenlere "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin 26.9 Ak Parti'ye oy vereceği yönünde görüş bildirirken, ana muhalefet partisi Chp'yi tercih edeceğini belirtenlerin oranı 24.1 olarak belirlendi. Aynı ankette İYİ Parti yüzde 12.0 ile MHP'nin önüne geçti. Oy oranı yüzde 7,3 olan MHP ise baraj altında yer aldı.

Son anketten çarpıcı sonuçlar! AK Parti ile CHP arasındaki puan farkı 2.6 oldu

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranlarında önemli bir yükselme görüldü. Birinciliği rakiplerine kaptırmayan AK Parti yüzde 30.8'e yükselirken, CHP yüzde 28.2'ye yükseldi. MHP'nin yeni sistem barajı geçtiği görülürken, eski sistemde ise baraj altı kaldığı görüldü.

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, ellerindeki anketlerde vatandaşın AK Parti'ye 4 veya 5 puan daha fazla oy verdiğini belirterek, "İşini düzgün yapan, akademik ölçülerde yapan arkadaşlarını çalışmalarına bakıyoruz. AK Parti 38 ile 40 arasında bir dalga çiziyor. Bütün dünyayı kasıp kavuran pandemi şartlarına rağmen bu rakamlar çıkıyor. Bu oldukça iyi bir oran" ifadelerini kullanmıştı.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şu şekilde:

AK Parti: 30.8

CHP: 28.2

İYİ Parti: 13.8

HDP: 10

MHP: 8.6

Diğer Partiler: 4

DEVA: 2.9

Gelecek Partisi: 1.1

Saadet Partisi: 0.6

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar düştü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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