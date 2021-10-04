Saadet Partisi YİK Başkanlığına Temel Karamollaoğlu seçildi - Haberler
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Saadet Partisi YİK Başkanlığına Temel Karamollaoğlu seçildi

AA / İsa Toprak - Haberler | Politika
Saadet Partisi YİK Başkanlığına Temel Karamollaoğlu seçildi

Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesiyle boşalan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanlığına, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu seçildi.

Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesiyle boşalan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanlığına, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu seçildi.

Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Karamollaoğlu'nun, kurul üyelerinin ittifakıyla YİK Başkanlığına getirildiği belirtildi.

Partinin YİK Başkanlığı, Necmettin Erbakan'ın vefatından bu yana görevi sürdüren Oğuzhan Asiltürk'ün, 1 Ekim'de, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmesiyle boşalmıştı.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
Hayatını kaybeden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yerine Temel Karamollaoğlu seçildi

Hayatını kaybeden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yerine Temel Karamollaoğlu seçildi
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Haber: Saadet Partisi YİK Başkanlığına Temel Karamollaoğlu seçildi - Haberler
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