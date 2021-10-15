Polisi sürükleyerek yaralayan CHP'li partiden ihraç ediliyor - Haberler
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Polisi sürükleyerek yaralayan CHP'li partiden ihraç ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Polisi sürükleyerek yaralayan CHP'li partiden ihraç ediliyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrol noktasında durdurulunca kaçmaya çalışırken polisi sürükleyerek yaralayan otomobilin sahibi olan ve firari olarak aranan CHP'de eski ilçe gençlik kolları başkan yardımcısı Bülent Sadıkoğlu'nun partiden ihraç edilmesi için çalışma başlatıldı.

KOCAELİ (İHA) - Ömer Türkçakal Bulvarı'nda rutin trafik uygulaması yapan trafik polisleri, 06 CHP 50 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak isteyen trafik polislerinin belgelerini istediği sürücü ise aniden gaza basarak kontrol noktasından kaçmaya başladı. Otomobili durdurmak için aracın kapısına tutunan trafik polisi ise yaklaşık 30 metre araçla birlikte sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.

POLİS MEMURUNUN VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Vücudunda kırıklar oluşarak yaralanan polis, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan aracın sahibinin ise CHP'de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yapan Bülent Sadıkoğlu belirlendi.

İHRAÇ SÜRECİ BAŞLATILDI

Polis memurunu yaralama suçundan firari olarak aranan ve halen partisinin üyesi olan Sadıkoğlu'nun partisinden ihraç edilmesi için sürecin başladığı açıklandı. İhraç sürecinin başlatıldığını sosyal medya hesabından duyuran CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, Sadıkoğlu'nun partide şu an aktif görevi bulunmadığını belirttiği açıklamasında, "Polis memurumuzun ve tüm vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atan şahsın, partimizden en kısa sürede ihraç edilmesi için gerekli süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Polisi sürükleyerek yaralayan CHP'li partiden ihraç ediliyor

Polisi sürükleyerek yaralayan CHP'li partiden ihraç ediliyor

Polisi sürükleyerek yaralayan CHP'li partiden ihraç ediliyor

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