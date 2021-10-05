Paris İklim Anlaşması Tbmm Çevre Komisyonu'nda kabul edildi.

Çevre Komisyonu Paris İklim Anlaşması'nı görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmelerin yapılmasının ardından yapılan oylamada oy birliğiyle Paris İklim Anlaşması Çevre Komisyonu'ndan geçti.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

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