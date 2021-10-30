Özgür Demirtaş'tan "Ekonomi bakanı olmak ister misiniz?" sorusuna manidar yanıt - Haberler
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Özgür Demirtaş'tan "Ekonomi bakanı olmak ister misiniz?" sorusuna manidar yanıt

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Son dönemlerde adı CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği isimler arasında geçen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter'da kendisine sorulan "Ekonomi bakanı olmak gibi bir hayaliniz var mı?" sorusuna "Tek kişilik kurtarıcılar maalesef sadece çizgi filmlerde olur" yanıtını verdi.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Pof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabı üzerinden bir kullanıcının sorduğu, "Ekonomi bakanı olmak gibi bi hayaliniz var mı?" sorununa yanıt verdi.

ÇİZGİ FİLM ÖRNEĞİNİ VERDİ

"Tek kişilik kurtarıcılar maalesef sadece çizgi filmlerde olur" diyen Pof. Dr. Özgür Demirtaş, "Ülkenin durumu tek kişinin çözebileceğinden çok daha kötü." ifadelerini kullandı.

İşte o soru ve Demirtaş'ın yanıtı;

Özgür Demirtaş'tan 'Ekonomi bakanı olmak ister misiniz?' sorusuna manidar yanıt

CHP'NİN ADAYI OLACAĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta Özgür Demirtaş için "Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı" iddiaları ortaya atılmış ancak iddialar kısa bir süre sonra yalanlanmıştı.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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