Özgür Demirtaş'tan 'Ekonomi bakanı olmak ister misiniz?' sorusuna manidar yanıt

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Pof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabı üzerinden bir kullanıcının sorduğu, "Ekonomi bakanı olmak gibi bi hayaliniz var mı?" sorununa yanıt verdi.

ÇİZGİ FİLM ÖRNEĞİNİ VERDİ

"Tek kişilik kurtarıcılar maalesef sadece çizgi filmlerde olur" diyen Pof. Dr. Özgür Demirtaş, "Ülkenin durumu tek kişinin çözebileceğinden çok daha kötü." ifadelerini kullandı.

İşte o soru ve Demirtaş'ın yanıtı;

CHP'NİN ADAYI OLACAĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta Özgür Demirtaş için "Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı" iddiaları ortaya atılmış ancak iddialar kısa bir süre sonra yalanlanmıştı.

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Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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