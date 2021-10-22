Özdemir, Enerji Kentleri Birliği toplantısında

DENİZLİ (İHA) - Havza Belediye Başkanı Özdemir, ' Enerji Kentleri Birliği 2021 Meclis Toplantısı'na katıldı.

Enerji Kentler Birliği'nin (EKB) 2021 Olağan Meclis Toplantısı Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirdiği. Denizli'de düzenlenen toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, EKB ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Şahin, EKB'ye üye çok sayıda Belediye Başkanı, temsilcileri ve davetliler katıldı.

Enerji Kentler Birliği'nin (EKB) 2021 Olağan Meclis Toplantısının ilk gününde "Yenilenebilir Enerji Politikaları ve Belediyeler" paneli düzenlendi.

Panele katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli ve milli kaynaklar yaşanan bu şok dalgasına karşı adeta bir paratoner görevi üstleniyor. Diğer yerli kaynaklarla birlikte yerli ve yenilenebilir enerjiye dayalı kurulu gücümüz yüzde 65 seviyelerinde" bilgilerini verdi.

Genel kurul ile ilgili bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in katılımlarıyla, Enerji Kentleri Birliği'nin 2021 yılı olağan Meclis Toplantısı'nı Denizli'de gerçekleştirdik. Toplantımızda alınan kararlar birliğimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN

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