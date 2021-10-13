Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Yılmaz mazbatasını aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Yılmaz mazbatasını aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Yılmaz mazbatasını aldı

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanlığına seçilen Kenan Yılmaz, İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını alıp göreve başladı.

KARABÜK (İHA) - Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanlığına seçilen Kenan Yılmaz, İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını alıp göreve başladı.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanlığı 9. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Kenan Yılmaz Karabük Adliyesi'ne giderek mazbatasını aldı. Sendika yöneticileri ile birlikte mazbatasını aldıktan sonra açıklamalardan bulunan Yılmaz, "Allah yeni görevimizde bize güç versin. İşimizin kolay olmadığının farkındayız. Karabük'te sendikamızın şubesine üye olan yaklaşık 4 bin 200 üye işçimizin tüm sorumlulukları omzumuzda. Tüm emekçi üyelerimizin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korumaya, onları en iyi şekilde temsil etmeye Bismillah diyerek başlıyoruz. Özçelik İş Sendikamızı en iyi şekilde ilimizde temsil etmek ve hak ettiği yerlere getirmek de diğer asli görevlerimiz arasında. Rabbim hepimizin yar ver yardımcısı olsun" dedi. - KARABÜK

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Yılmaz mazbatasını aldı

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Yılmaz mazbatasını aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Bülent Ersoy Tarkan
Spor Kerem Aktürkoğlu Serdar Aziz Sergio Perez Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Yılmaz mazbatasını aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 20:05:01. #1.13#