Özbekistan ve İran, Afganistan'daki altyapı projelerini ortak hayata geçirmeyi görüştü

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afganistan'a komşu ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla dün İran'da gerçekleştirilen toplantının ardından yaptıkları görüşmede, Afganistan'daki altyapı projelerini ortak hayata geçirme konusunu ele aldı.

İran'ın başkenti Tahran'da Afganistan'a komşu ülkeler Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla dün Afganistan ve Taliban konulu uluslararası bir toplantı düzenlenmişti. Söz konusu toplantıya katılmak üzere Tahran'a giden Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmede bulundu. Kamilov ve Abdullahiyan toplantının ardından yaptıkları görüşmede, Afganistan'daki altyapı projelerini ortak hayata geçirme konusunu ele aldı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Özbekistan ve İran ilişkilerinin mevcut durumunun değerlendirildiği ifade edildi. Çeşitli alanlarda ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirme konularının da masaya yatırıldığı belirtildi. İki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi istişareyi geliştirme konusu da görüşmede ele alınan konular arasında yer aldı. Afganistan'daki sorunların halledilmesine ilişkin çalışmalar ve Afganistan'daki çeşitli altyapı projelerinin ortak hayata geçirilmesi konusunda iki ülke arasındaki işbirliğinin ana yönleri ise özel olarak ele alındı. - TAŞKENT

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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