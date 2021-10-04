ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları
ORC Araştırma Şirketi, 7 büyükşehirde genel seçim anketi yaptı. 13-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre İstanbul'da AK Parti'ye oy vereceğini söyleyen vatandaşların oranı yüzde 39.5, CHP'ye oy vereceğini söyleyen vatandaşların oranı yüzde 28.5, İYİ Parti'ye oy vereceğini söyleyen vatandaşların oranı ise yüzde 10.1 oldu.
Türk siyasetinde "Cumhurbaşkanı adaylığı" tartışmaları sürerken, anket şirketleri de büyükşehirlerin hangi partiden ağırlık koyacağını araştırıyor. ORC Araştırma Şirketi, 13-29 Eylül tarihleri arasında 7 büyük ilimizde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.
AK PARTİ İSTANBUL'DA ÖNDE
İstanbul'da "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu sorulan vatandaşların yüzde 39.5'i Ak Parti, yüzde 28.5'i Chp, yüzde 10.1'i İyi Parti, yüzde 9.7'si Hdp, yüzde 7.7'si Mhp şıkkını seçti. Diğer partilerin toplamı yüzde 4.5 oldu.
ANKARA'DA FARK DAHA AZ
Ankette, Ankara'da partiler arasındaki oy farkının İstanbul'a göre daha az olduğu gözlemlendi. Ankara'da "Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz" sorusu sorulan vatandaşların yüzde 34.9'u AK Parti, yüzde 29.5'i CHP, yüzde 14.8'i İYİ Parti, yüzde 9.7'si MHP, yüzde 4.3'ü de HDP şıkkını işaretledi. Ankara'da diğer partilerin toplam oy oranı ise 6.8 olarak kayıtlara geçti.
ORC Araştırma Şirketi'nin anket gerçekleştirdiği 5 diğer ilin sonuçları ise şu şekilde: