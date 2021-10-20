Muharrem İnce: Bu iktidarı da muhalefeti de toptan göndereceğiz

BALIKESİR'de Bandırma ilçe binasının açılışına katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yaptığı konuşmada, iktidarı ve muhalefeti eleştirip, "Yapmamız gereken bir iş var. O yüzden bu iktidarı da bu muhalefeti de toptan göndereceğiz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin ilçe teşkilatının açılışını yapmak için Bandırma ilçesine geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenen İnce, iktidarı ve muhalefeti eleştirdi. Siyasi cinayet iddialarıyla Kılıçdaroğlu'nun memurlara yönelik sözlerine de değinen İnce, "Mutfağı konuşan yok. Türkiye'yi nükleer güçle tehdit edenlere cevap veren yok. Ne konuşuyoruz? Siyasi cinayetleri konuşuyoruz. Bu ülkede siyasi cinayetler oldu mu? Oldu. Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Tahir Elçi, var da var. Bunlar sosyal cinayet değil ki siyasiler. Yine olur mu yine olur ama muhalefet gündemi tencereyle belirleyeceği yerde gündem dışına çıkıyor. Memurlara talimatla, siyasi cinayetler olabilir diyerek tencereyi, mutfağı boşa çıkartıyorsun. Pahalılığı boşa çıkartıyorsun. İktidarın ekmeğine yağ sürüyorsun. Gündemi geliştirerek iktidarın ekmeğine yağ sürüyorsun. İktidar zaten tencereyi, mutfağı konuşmak istemiyor, hayat pahalılığı ortada zaten. Sen de iktidarın değirmenine su taşıyorsun. Onun için yapmamız gereken bir iş var. O yüzden bu iktidarı da bu muhalefeti de toptan göndereceğiz. Hepsini birden göndereceğiz, hepsini birden" diye konuştu.Muharrem İnce konuşmasının ardından İnönü Caddesi'ndeki Memleket Partisi ilçe binasının açılışını gerçekleştirdi. İnce, Bandırma programının ardından Erdek'e hareket etti.