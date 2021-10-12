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Milletvekili Aydemir'den HDP'e tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Milletvekili Aydemir'den HDP'e tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, HDP'ye kim kucak açarsa şehitlerin kanında parmağı olduğunu söyledi.

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, HDP'ye kim kucak açarsa şehitlerin kanında parmağı olduğunu söyledi. Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan özel harekat polisleri Cihat Şahin ve Fatih Doğan'ın ailelerine başsağlığı diledi.

'HDP, PKK/PYD'nin ortağı'

HDP'nin PYD, PKK'nın ortağı durumunda olduğunu ifade eden Aydemir, "HDP ile siyaseten iş tutmak örtülü değil açık, aleni PKK ile iş tutmaktır. HDP açık açık 'PKK'yız', 'PYD'yiz' diyor. PYD bugün iki evladımızı bizden aldı. İki yiğidimiz şehit oldu. Öyleyse HDP'e kim kucak açarsa, kim bunlarla sıcak münasebet kurarsa bu şehitlerin kanında onların da parmağı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir'den Vefa Yorumu

Kurulan yeni partilere işaret eden Milletvekili Aydemir, siyasette vefanın her şey olduğunu, bu gerçeği görmeyenlerin siyasetten silineceğine işaret ederek, "Vefayı ıskalayan hiç kimse başarılı olamaz. Siz, sizi siz yapan, ona vesile olan insanı arkadan vurmaya çalışırsanız, Cenabı Hak size tokadı atar, atacaktır." dedi.

'Millet hakikati görüyor'

Milletin, hakikati gördüğünü söyleyen Milletvekili Aydemir, "Göreceksiniz 2023'te bir daha bu milletin tokadını yiyeceksiniz. Bu şamar, dünyaya da bir zılgıt getirecek. Yürüdüğümüz şu yolda, Kızıl Elma diye koyduğumuz hedefte özel bir noktaya gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

'Ezbere hiçbir işimiz yok bizim'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacağını belirten Aydemir, "Enflasyonla mücadeleyi, para politikalarını görüşeceğiz, konuşacağız. Buna göre atılan adımlar bizi nereye götürecek, bunları görmüş olacağız. Muhalefetin yaptığı gibi ezbere hiçbir işimiz yok bizim. Her işimiz bilimseldir, bilgiye dayanır." diye konuştu. - ERZURUM

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Haber: Milletvekili Aydemir'den HDP'e tepki - Haberler
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