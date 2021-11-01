Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba iddia! Yardımcıları bile belli

Son dönemde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çeşitli isimler konuşulurken şimdi de siyaset kulislerini hareketlendirecek başka bir iddia geldi. Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün, katıldığı canlı yayında, "Birinci ağızdan duydum" diyerek bomba iddiayı anlattı.

YARDIMCILARI BİLE BELLİ

Chp lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle aday olacağını belirten Aygün, kabinede İyi Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun da Kılıçdaroğlu'nun yardımcılığını yapacağını söyledi.

"AKŞENER, BAŞBAKAN GİBİ GÖREV YAPACAK"

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı olarak adeta başbakanlık yapar gibi görev alacağını, Ali Babacan'ın ekonomiden, Davutoğlu'nun AB'den, Temel Karamollaoğlu'nun da teknolojiden sorumlu olacağını öne süren Aygün, Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce kabine üyesi adaylarını bu şekilde ilan ederek seçime gidileceğini sözlerine ekledi.

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