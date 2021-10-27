MHP'den Kepsut ve kırsal mahallelere ziyaret

ALTIEYLÜL, BALIKESİR (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir il teşkilatı Kepsut ilçesi ve Altıeylül ilçelerinde kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla buluştu.

MHP heyeti ilk ziyaretlerini Altıeylül ilçesinde bulunan kırsal mahalleler Aslıhan ve Aslıhantepecik ile devam etti. Ziyaret Esnasında MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel'e Altıeylül İlçe Başkanı Tayfun Dursun ve il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri eşlik ettiler. MHP heyeti, öğle namazı sonrası Aslıhan ve Tepecik mahalleleri esnafı ve vatandaşlarla istişare toplantıları yaptı. Başkan Yüksel, kırsal mahalledeki vatandaşlara ve esnafa bereketli kazançlar ve sağlıklı günler diledi.

MHP heyeti ikinci ziyaretlerini Kepsut ilçesine yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Kepsut İlçe Başkanı Tuncer Kılınç, meclis üyeleri mahalle esnafı ve vatandaşların dilek ve temennilerini dinlediler. Başkan Yüksel, ayrıca Kepsut'ta bulunan tarihi taş fırına ekmek sürdü. - BALIKESİR