Merkel: "Türkiye komşumuz ve müttefikimiz" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merkel: "Türkiye komşumuz ve müttefikimiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Merkel: "Türkiye komşumuz ve müttefikimiz" Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunan mevkidaşı Kyriakos Miçotakis ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Türkiye komşumuz ve müttefikimiz" dedi.

- Merkel: "Türkiye komşumuz ve müttefikimiz"

ATİNA - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunan mevkidaşı Kyriakos Miçotakis ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Türkiye komşumuz ve müttefikimiz" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakanlık koltuğunu devretmeden önceki veda ziyaretleri kapsamında geldiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da temaslarını sürdürüyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'le bir araya gelen Merkel, görüşmenin ardından Yunan mevkidaşı ile kameraların karşısına geçerek, ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerle ilgili soruyu yanıtlayan Merkel, fikir ayrılıklarına rağmen Ankara'yla rasyonel bir ilişki kurulması gerektiğini söyledi. Merkel ayrıca, "Hem NATO müttefikimiz hem de komşumuz olarak Türkiye'yle makul ilişkiler kurmak bizim yararımıza" dedi.

Kıbrıs konusunda AB'nin tutumuna değinen Başbakan Merkel, diyalogun önemine dikkat çekerek ilgili düzenlemelere riayet edilmesi ve problemlerin çözülmesi halinde bunun Türkiye'yi de Avrupa'yı da hem küresel hem ekonomik açıdan daha güçlü hale getireceğini ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise prensip olarak reddettikleri 2 devletli çözüm temelinde bir eylemde bulunmayacaklarını vurguladı.

Öte yandan Merkel, Atina temasları kapsamında Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile de bir araya geldi. Görüşmede Sakelaropulu, 10 yıl önce Yunanistan'ın ekonomisini kurtarmak için Almanya'nın öncülüğünde uygulanan sıkı kemer sıkma politikalarını gündeme getirdi. Sakelaropulu'nun Yunanistan'ın o dönemde kendini yalnız hissettiği şeklindeki sözlerine Merkel de katıldı. Merkel, söz konusu dönemde Yunan halkından çok şey beklendiğini kabul etti.

Merkel: Türkiye komşumuz ve müttefikimiz

Merkel: Türkiye komşumuz ve müttefikimiz

Merkel: Türkiye komşumuz ve müttefikimiz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 24 bin 409 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 209 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 24 bin 409 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 209 kişi hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Burada (AKM) yürütülecek her kültür sanat faaliyeti büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda kendi alanında atılmış bir adım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada (AKM) yürütülecek her kültür sanat faaliyeti büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda kendi alanında atılmış bir adım...

 Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 373 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 373 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title