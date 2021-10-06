Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: 'Parlamenter sistem için toplanan partilerden teklif gelirse değerlendiririz' - Haberler
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "Parlamenter sistem için toplanan partilerden teklif gelirse değerlendiririz"

İhlas Haber Ajansı / Sadettin Aliusta - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "Parlamenter sistem için toplanan partilerden teklif gelirse değerlendiririz" -DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: "Muharrem İnce ve çalışma arkadaşlarıyla halkın tümünün parlamentoda temsilini hayata geçirecek bir demokratik parlamenter sistemde görüş...

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "Parlamenter sistem için toplanan partilerden teklif gelirse değerlendiririz"

-DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: "Muharrem İnce ve çalışma arkadaşlarıyla halkın tümünün parlamentoda temsilini hayata geçirecek bir demokratik parlamenter sistemde görüş birliği içindeyiz"

ANKARA - Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Görüşmede iki parti lideri de parlamenter sistem konusunda görüş birliğinde olduklarını dile getirdi.

Memleket Partisi Genel Merkezi'nde yaklaşık 1 saat süren baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası İnce ve Aksakal ortak basın toplantısı düzenledi. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, parlamenter sisteme geçiş ve ülke ekonomisi hakkında açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce, "Devlet çarşaf satmaz deyip Sümerbank'ı kapatanlar, bugün geldikleri noktada domates biber satıyorlar. Hükümet sorumluluğu üzerine almıyor. Bu ülkede üretim azalmış, gübre çok pahalı atılamıyorsa, ilaç çok pahalı kullanılamıyorsa verimin düşer. Verim düşerse domates biber pahalılaşır. Bu ülkeyi yönetenler hala bunu görmeyip suçu 5 markete atmak doğru değildir. Ekonominin sorumlusu hükümettir. Market açmakla fiyatlar düşmez. Eğer fiyatları düşürmek istiyorsa 'Milli gelirin en az yüzde 1'i oranında çiftçiye destek verilir' kanununa uysun. O kanuna uyarsa domates, biber fiyatları da ucuzlamaya başlar" dedi.

"Parlamenter sisteme geçiş için toplanan 6 siyasi parti ile bir temasımız olmadı"

Parlamenter sisteme geçiş için toplanan 6 siyasi parti ile herhangi bir temaslarının olmadığını belirten İnce, "Yeni kurulan bir partiyiz. Hızla örgütlenerek seçime hazır hale gelmeye çalışıyoruz. Parlamenter sistem için toplanan partilerden teklif gelirse değerlendiririz. Muhalefet medyasında hiç yer alamıyoruz. İktidar medyası da absürt olaylarda bizi gündeme taşıyor. Biz sokaktaki vatandaşın ilgisiyle ilgileniyoruz" dedi.

"Türkiye, Atatürk'ün bu topraklardan sürüp çıkardığı sistemin kıskacı altındadır"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise, İnce ile görüşmelerinde parlamenter sisteme geçiş ve ülke gündemini değerlendirdiklerini belirterek, "Demokratik Sol Parti olarak anayasanın ilk 4 maddesi ile sorunu olmayan siyasi partilerin birbirleriyle diyaloglarını önemsiyoruz. Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı olmuş biridir. Atatürk'ün kurmuş olduğu laik cumhuriyete inanan ve bunun yılmaz savunucusu olan bir siyasetçidir. Hepimiz kabul etmeliyiz ki, Türkiye yüz yıl öncesinin hayal ve hevesleriyle yanıp tutuşan, Atatürk'ün bu topraklardan sürüp çıkardığı sistemin kıskacı altındadır. Herkes şunu iyi bilmelidir ki tam bağımsız Türkiye idealine inanan yurtseverler buna asla izin vermeyecektir. Bütün bunların kapsamında Muharrem İnce ve çalışma arkadaşlarıyla halkın tümünün parlamentoda temsilini hayata geçirecek bir demokratik parlamenter sistemde görüş birliği içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Parlamenter sistem için toplanan partilerden teklif gelirse değerlendiririz

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Parlamenter sistem için toplanan partilerden teklif gelirse değerlendiririz

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Parlamenter sistem için toplanan partilerden teklif gelirse değerlendiririz

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce:
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