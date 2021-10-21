Libya'da seçim öncesi "İstikrara Destek Konferansı"

Libya'da aralık ayında yapılacak genel seçimler öncesi "Libya'da İstikrara Destek Konferansı" düzenlendi.

Libya, 24 Aralık'ta yapılacak seçimler öncesi uluslararası bir konferansa ev sahipliği yaptı. Trablus'ta gerçekleştirilen Libya'da İstikrara Destek Konferansı'na 30 farklı ülkeden temsilci katıldı. Ülkelerin temsilcilerini Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Dışişleri Bakanı Necla Al Menguş ile birlikte karşıladı. Konferansta yabancı güçlerin Libya'dan çekilmesi vurgusu yapıldı.

Konferansa katılan Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir el Muhammed el Sabah, Arap Birliği'nin BM planına göre seçimlerin 24 Aralık'ta düzenlenmesini ve BM kararları doğrultusunda tüm "yabancı güçlerin Libya'dan çekilmesini istediğini" belirtti.

Libya Dışişleri Bakanı Menguş ise, Libya'nın toprakları üzerinde egemenlik kurması ve bunun sağlanması için dış güçlere karşı caydırıcı eylemde bulunulması gerektiğini söyledi.

"Seçimler zamanında gerçekleştirilecek"

Konferansın açılış konuşmasını yapan Başbakan Dibeybe, "Varlığınız barış yolunda olduğumuzun göstergesi. Seçimler zamanında gerçekleştirilecek ve seçimlere saygı duyulması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Dibeybe, Trablus'un tüm Libya halkı için başkent olduğunu sözlerine ekledi. - TRABLUS

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