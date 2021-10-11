Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya başsağlığı telefonu
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın vefatı nedeniyle AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ak Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın vefatı nedeniyle AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya başsağlığı diledi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Bostancı'yı telefonla arayarak, hayatını kaybeden İsmet Uçma'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri