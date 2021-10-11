Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya başsağlığı telefonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya başsağlığı telefonu

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın vefatı nedeniyle AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ak Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın vefatı nedeniyle AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Bostancı'yı telefonla arayarak, hayatını kaybeden İsmet Uçma'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
Kılıçdaroğlu 'nu güldüren profil fotoğrafı konusu! 'Aday mısınız' sorusunu 'Düşüncelerim değişmedi' diye yanıtladı

Kılıçdaroğlu 'nu güldüren profil fotoğrafı konusu! "Aday mısınız" sorusunu "Düşüncelerim değişmedi" diye yanıtladı

 Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti

Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti

 Numan Kurtulmuş: Anketlerin hepsinde AK Parti birinci

Numan Kurtulmuş: Anketlerin hepsinde AK Parti birinci
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Amelia Hamlin Seda Sayan Düm Tek Tek Mustafa Keser
Spor Caner Erkin Ozan Tufan Sergio Perez Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Bekir Pakdemirli Demir Çelik Aykut Kocaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya başsağlığı telefonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 20:31:47. #1.11#