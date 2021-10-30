Kılıçdaroğlu'na gündemdeki isimlerin adaylığı soruldu! Verdiği cevap kulisleri hareketlendirecek: Olmaz demedim

Gazeteci Emin Çapa, Chp'nin Cumhurbaşkanı adayının daha önce CEO'luk yapmış biri olacağını iddia etti. Çapa'nın iddialarının ardından bir de ekonomist Özgür Demirtaş'ın adaylığı gündeme geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, iki isim hakkında yöneltilen soruya "Kimseye olmaz" demedim diyerek açık kapı bıraktı.

"ADAYLIK İÇİN TALEP ÇOK"

Adaylık için çok talep olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Öyle bir şey yok. Doğrusu çok kişi geliyor. İş dünyasından, eski politikacılardan, bürokratlardan, başka kesimlerden… Rapor yazıp getirenler, özgeçmiş bırakanlar oluyor. Böyle bir beklenti var. Sanıyorum diğer liderlere de gidenler var" diyen CHP lideri, "Ben herkese aynı şeyi söylüyorum. Buna Millet İttifakı olarak karar vereceğiz. Ve henüz Sayın Meral Akşener ile olsun, görüştüğümüz diğer liderlerle olsun adayın kim olması gerektiği konusunda bir konuşmamız olmadı" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYE OLMAZ DEMEDİM"

Gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Peki, gelenlere 'Olmaz' deyip söylentilerin önünü kesme yoluna neden gitmiyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Birincisi, kimseye 'Sen olmazsın' ya da 'olamazsın' demiyorum. Çünkü Millet İttifakı olarak belki de bir liderin önerisi o isimlerden birisi olabilir. O yüzden ben 'olmaz' deme hakkını tek başıma kendimde görmüyorum. İkincisi, böyle bir negatif dil kullanmak benim doğama aykırı. Ama ben kimseye olumlu bir yanıt vermiş de değilim. Defalarca adayı birlikte belirleyeceğimizi söyledim, söylüyorum."

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