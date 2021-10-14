Kılıçdaroğlu, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin'i kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Çinçin ve beraberindeki heyeti parti genel merkezindeki makamında kabul etti.

Ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da hazır bulundu.