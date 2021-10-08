Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin gezisinde gazetecilerle sohbet edip dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Aklındaki cumhurbaşkanı adayının özelliklerini sıralayan Kılıçdaroğlu, ayrıca AK Parti ile anayasa masasına oturmayacaklarını da belirtti.

"SİYASİ CİNAYETLER KONUSUNDA KAYGILIYIM"

Hürriyet'ten Hande Fırat, CHP liderinin o konuşmada 2023 seçimlerine giderken iktidarın gerilimi tırmandırmasından endişe duyduğunu söylediğini ve Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" dediğini yazdı.

"UMARIM BÖYLE BİR TABLO TÜRKİYE'DE YAŞANMAZ"

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Çok daha sert bir ortamda siyaset yapmayı nasıl sağlayabiliriz, onun arayışına girecektir ama ben şundan eminim, eğer belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye'de yaşanmaz. Siyasi cinayetler. Böyle kaygılarım var. Erdoğan'ın bizzat kendi ifadeleridir. 'Dur bakalım daha başınıza neler gelecek' dedi. Ülkeyi yöneten ve devletin bütün güçleri elinde olan bir insan bunu söylüyorsa, çok tehlikeli bir cümle. Açıkça tehdit ediyor. Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ GÜÇLÜ BİR PARLAMENTO İNŞA ETMEK"

"Millet İttifakı 6 partili hale mi geliyor?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi: "Diğer genel başkanların adına konuşma hakkına sahip değilim. Ama şu bir gerçek, şu anda 6 siyasal parti, güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda görüş birliği içindeler. Çıkan raporları okuduğumuzda aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyoruz. İlkeleri netleştirebilirsek önemli bir mesafeyi almış oluruz. Bizim çalışmamızı, örneğin Deva Partisi zenginleştirebilir. Gelecek Partisi, Saadet Partisi, onlar daha farklı bir değişim önerebilirler. Amaç güçlü bir parlamento inşa etmek."

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

Haberler.com - Son Dakika Haberleri